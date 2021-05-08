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Общество

Михаил Ведерников: Наша общая задача – встретить праздник без последствий

8 мая 2021 года, 20:25

«Наша общая задача – встретить праздник без последствий, достойно и уважительно по отношению к подвигу героев Великой Отечественной войны», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, поясняя, в каких мероприятиях можно принять участие в День Победы.

По его словам, традиционные и привычные форматы скорректированы «с учётом эпидобстановки и необходимости защитить здоровье наших ветеранов».

«Так, Парад Победы и все концертные мероприятия в культурных центрах региона проводятся только по пригласительным и не предполагают массового участия зрителей.

Праздничный салют также перенесён на более поздний срок. Возможно, проведём его летом, в день освобождения города Пскова», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что основное внимание в этом году уделяется главным героям Дня Победы – ветеранам. Запланировано 130 выездов творческих коллективов, военнослужащих и работников культуры муниципальных образований, которые поздравят победителей под окнами их домов. Также в городах проведена большая работа по украшению и организации тематических выставок. Так, в Пскове, на набережной реки Великой открылась выставка, посвящённая военной истории города.

Также глава региона напомнил, что прямую трансляцию Парада можно увидеть в 10:00 на сайте ПАИ.

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