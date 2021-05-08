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Общество

Эксперты назвали главные события апреля в Псковской области

8 мая 2021 года, 18:15

Эксперты назвали главные события апреля в Псковской области. Итоговый рейтинг опубликовало Псковское агентство информации. В его подготовке участвовали представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

На первое место эксперты поставили пресс-конференцию губернатора региона Михаила Ведерникова в новом медиацентре Псковского агентства информации.

На второй строчке оказались поддержка со стороны главы Минстроя Ирека Файзуллина идеи благоустройства территории вокруг монумента князю Александру Невскому на Соколихе.

Кадровая ротация в комитете по культуре региона занято третью строчку рейтинга. И. о. председателя комитета назначена Ольга Тимофеева

Отметили эксперты массовое онлайн-голосование за выбор территорий благоустройства — это четвёртая строка рейтинга.

Пятёрку главных событий замыкают досрочные выборы главы Порховского района, в ходе которых руководителем муниципалитета избран кандидат от «Единой России» Юрий Семенов.

Полный рейтинг, в который вошли 10 наиболее значимых событий региона, - на сайте Псковского агентства информации.

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