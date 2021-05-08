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Общество

Парад Победы в Пскове будет проходить в строгом соответствии с противовирусными требованиями

8 мая 2021 года, 16:49

Парад Победы в Пскове будет проходить в строгом соответствии со всеми противовирусными требованиями и рекомендациями. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, об этом рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

По его словам, мероприятие будет проведено без свободного доступа зрителей и с 30-процентным заполнением трибун. «Кроме того, всем приглашённым на очное участие был трижды сделан ПЦР-тест на коронавирус. Безопасность ветеранов обеспечена в полной мере», - отметил главный санитарный врач.

Напомним, что 9 мая Парад Победы в Пскове можно будет посмотреть в онлайн-трансляции на сайте и YouTube-канале Псковского агентства информации. Начало мероприятия в 10:00, после этого запись трансляции можно будет увидеть по телеканалу «Россия 1» в 21:30.

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