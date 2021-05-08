Программа «Лечебное дело» ПсковГУ прошла госаккредитацию

Программа «Лечебное дело» Псковского университета прошла госаккредитацию, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, аккредитация позволяет вузу выдавать диплом государственного образца и является доказательством высокого качества образования и материально-технического оснащения университета.

«Параллельно с этой же программой ПсковГУ включен в Мировой справочник медицинских вузов Всемирной организации здравоохранения (World Directory of Medical Schools). Таким образом, теперь качество обучения будущих врачей в регионе подтверждено не только на федеральном, но и на международном уровне», - отметил Михаил Ведерников.