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Общество

Начался сбор средств на создание народного мемориала в Идрице

8 мая 2021 года, 14:39

Начался сбор средств на создание народного мемориала, посвященного рождению Знамени Победы. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Официальный хештег проекта народного мемориала – #Знаменибыть60. Тем, кто уже сделал пожертвование или хочет поддержать акцию. нужно разместить пост об этом у себя в соцсетях с хештегом #Знаменибыть60.

Средства можно перечислять по QR-коду:


Начался сбор средств на создание народного мемориала в Идрице

«Псковская правда» будет регулярно публиковать данные о сборе средств.

Мемориал будет возведён под Идрицей. Макет памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Для изготовления памятника планируется собрать порядка 16 млн рублей.

Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.

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