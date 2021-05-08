Прямая трансляция парада Победы в Пскове пройдет на сайте ПАИ

Прямая трансляция парада Победы в Пскове пройдет на сайте Псковского агентства информации, а также на YouTube-канале ПАИ и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Об этом «Псковской правде» сообщили в информационном агентстве.

Парад начнется 9 мая в 10.00. В этом году он будет проходить на улице Кузнецкой у монумента «Могила Неизвестного Солдата».

В связи с ограничительными мерами парад пройдет в закрытом режиме. На трибунах будет ограниченное число зрителей.

Торжественные шествия в День Победы также в закрытом режиме пройдут в Великих Луках, Стругах Красных и Острове.