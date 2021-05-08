Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Прямая трансляция парада Победы в Пскове пройдет на сайте ПАИ

8 мая 2021 года, 12:37

Прямая трансляция парада Победы в Пскове пройдет на сайте Псковского агентства информации, а также на YouTube-канале ПАИ и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Об этом «Псковской правде» сообщили в информационном агентстве.

Парад начнется 9 мая в 10.00. В этом году он будет проходить на улице Кузнецкой у монумента «Могила Неизвестного Солдата».

В связи с ограничительными мерами парад пройдет в закрытом режиме. На трибунах будет ограниченное число зрителей.

Торжественные шествия в День Победы также в закрытом режиме пройдут в Великих Луках, Стругах Красных и Острове.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Парад Победы в Пскове будет проходить в строгом соответствии с противовирусными требованиями
Программа «Лечебное дело» ПсковГУ прошла госаккредитацию
Начался сбор средств на создание народного мемориала в Идрице
Четыре вспышки covid в Псковской области остаются под контролем Роспотребнадзора
57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Псковской области
Прием заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка» продолжается
До 15 мая псковские ветераны могут пользоваться бесплатным проездом
Восстановление рынка труда от последствий пандемии обсудили губернатор Псковской области и замминистра труда
Псковичи могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице

Комментарии

Авторизация
No comments
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания
Глубокие трещины

Общество / Здоровье
7 мая 12:00

Глубокие трещины

Что делать, если шелушится кожа?