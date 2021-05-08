До 15 мая псковские ветераны могут пользоваться бесплатным проездом

С 1 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны на территории Псковской области могут пользоваться бесплатным проездом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на первого заместителя губернатора Веру Емельянову.

Заместитель губернатора также напомнила, что с июля 2020 года действует дополнительная мера государственной поддержки со стороны бюджета Псковской области – «транспортная карта для наших ветеранов».

Отметим, что бесплатный проезд будет доступен для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, вдов военнослужащих, бывших узников нацистских концлагерей и лиц, приравниваемых к ним.