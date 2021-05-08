Восстановление рынка труда от последствий пандемии обсудили губернатор Псковской области и замминистра труда

Восстановление регионального рынка труда от последствий пандемии COVID-19 обсудили на рабочей встрече 7 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники совещания проанализировали и основные причины снижения численности занятого населения в регионе. К ним, например, относятся занятость граждан в «сером» секторе экономики, а также высокий уровень трудовой миграции.

По словам Михаила Ведерникова, на региональном уровне будет проведена диагностика ситуации по всем направлениям. «Необходимо сформировать план мероприятий. У Министерства есть хорошие программы поддержки. Надо смотреть, что мы на уровне региона можем сделать, чем может помочь Министерство и, возможно, выйти с предложениями на уровень Правительства РФ», — отметил глава региона. Елена Мухтиярова подтвердила, что Министерство готово рассматривать предложения от региона.

Первый заместитель главы региона Вера Емельянова сообщила, что по итогам совещания, которое состоялось ранее с представителями профильных региональных комитетов, обсуждены несколько новых подходов к решению вопроса восстановления рынка труда в регионе. По ее словам, Псковская область готова стать пилотным регионом для внедрения опытных практик, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда.