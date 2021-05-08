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Общество

Псковичи могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице

8 мая 2021 года, 10:25

Псковичи добровольно могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, памятник позволит увековечить роль Идрицы в зарождении главной военной реликвии Великой Отечественной войны — Знамени Победы.

Для перечисления добровольного пожертвования можно воспользоваться либо специализированным QR-кодом, либо реквизитами.


Псковичи могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице

Макет памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Для изготовления памятника планируется собрать порядка 16 млн рублей.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.

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