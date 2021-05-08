Псковичи могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице

Псковичи добровольно могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, памятник позволит увековечить роль Идрицы в зарождении главной военной реликвии Великой Отечественной войны — Знамени Победы.

Макет памятного знака был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Для изготовления памятника планируется собрать порядка 16 млн рублей.



По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.