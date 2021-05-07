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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём радио

7 мая 2021 года, 18:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов отрасли связи, информационных технологий и электронных СМИ с Днём радио. Напомним, этот праздник отмечается сегодня, 7 мая.

«Несмотря на стремительное развитие новых видов медиа, традиционное радио по-прежнему уверенно занимает свою нишу, остаётся важным источником информации и неизменным атрибутом автомобильных поездок», – написал он на своей странице в социальной сети Instagram.

Губернатор наромнил, что в Псковской области зарегистрированы 23 СМИ сферы радиовещания. В отрасли информации и связи в регионе трудятся около 3,7 тысячи человек. «Их голоса и незримое присутствие сопровождают жителей по всей области, помогая не выпасть из новостной повестки даже в самых отдалённых уголках региона», – добавил Михаил Ведерников.

«Спасибо за вашу преданность профессии, добросовестное и творческое отношение к работе! Счастья, добра, мира и благополучия вам и вашим близким! С праздником!» – резюмировал губернатор. 

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