Опубликованы эскизы нереализованного проекта набережной в Пскове

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал находящиеся у него на хранении материалы Государственного республиканского проектного института «Гипрокоммунстрой». В том числе — эскизы проекта набережной реки Великой, созданного в 1991 году, но не реализованного.
«Гипрокоммунстрой» был образован на основании постановления Совета Министров РСФСР в 1951 году.
Изображение: Российский государственный архив научно-технической документации
Основными задачами института являлось проектирование предприятий коммунального обслуживания населения, проектирование благоустройства и озеленения территорий населенных мест и комплексной системы инженерной защиты городов от затопления и подтопления подземными водами, укрепления берегов.
Изображение: Российский государственный архив научно-технической документации
В РГАНТД хранится архивная документация института стадий «Технико-экономическое обоснование», «Технико-экономический расчет», «Технический проект», «Проект технорабочий и рабочий проект», «Отчет по проектно-технологической работе».