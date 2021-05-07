Опубликованы эскизы нереализованного проекта набережной в Пскове

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) опубликовал находящиеся у него на хранении материалы Государственного республиканского проектного института «Гипрокоммунстрой». В том числе — эскизы проекта набережной реки Великой, созданного в 1991 году, но не реализованного.