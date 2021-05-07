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Общество

Амфитеатр, лыжная трасса и видовая площадка появятся на Соколихе под Псковом

7 мая 2021 года, 13:53

Проект многофункционального парка на горе Соколиха рядом с монументом в честь князя Александра Невского обсудили в ходе рабочего совещания под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Амфитеатр, лыжная трасса и видовая площадка появятся на Соколихе под Псковом

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Автор проекта, руководитель архитектурного бюро Сергей Станкевич рассказал, что при разработке концепции учитывалась необходимость сохранения доминанты монумента и существующего рельефа местности. В рамках благоустройства на Соколихе появятся зеленый амфитеатр, современные спортивные сооружения, роллерные, велосипедные и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, сопутствующая инфраструктура.

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При этом разработчики намерены сохранить существующую лыжную трассу «практически в неизменном виде», а также обустроить видовую площадку там, где псковичи привыкли любоваться закатом.

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