Амфитеатр, лыжная трасса и видовая площадка появятся на Соколихе под Псковом

Проект многофункционального парка на горе Соколиха рядом с монументом в честь князя Александра Невского обсудили в ходе рабочего совещания под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.