Всероссийский краудфандинг проведут для сбора средств на памятник Знамени Победы в Идрице

Принято решение о проведении всероссийского краудфандинга по сбору средств на изготовление и установку памятного знака, посвящённого зарождению Знамени Победы, который будет установлен в посёлке Идрица Себежского района. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram по итогам совещания в администрации региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Мы приняли решение, что значение и предыстория проекта дают нам все основания сделать монумент в полной мере всенародным», - отметил глава региона и добавил, что всенародный памятник позволил бы снова зазвучать Идрице и напомнить, что Псковская область является родиной Знамени Победы.

Организацией сбора средств займётся Фонд княгини Ольги. «Планируем подключить наших постоянных партнёров из Росавтодора, РЖД, а также всех наших друзей и неравнодушных граждан нашей страны, чтобы кампания была как можно более широкой», - подчеркнул Михаил Ведерников. По его словам, рассматривается возможность организации продажи тематической сувенирной продукции, средства от которой пойдут на изготовление и установку памятника Знамени Победы.

Всего необходимо собрать 16 млн рублей. Ожидается, что такую сумму удастся получить уже к лету.

Михаил Ведерников напомнил, что 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии был водружён на крышу здания рейхстага в Берлине. В Псковской области в этой связи была утверждена региональная памятная дата, создан тематический мурал, места боев на подступах к Идрице обследуют поисковики в рамках областной «Вахты памяти», началось производство шестисерийного фильма о зарождении Знамени.

«Своего рода смысловой доминантой всей этой работы было запланировано создание нового мемориала – Зарождение Знамени Победы», - заявил губернатор и обратил внимание на то, что макет памятника уже выбран по итогам всероссийского творческого конкурса.