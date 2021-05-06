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Общество / Образование

Запараллелить строительные работы в новой школе Великих Лук поручил губернатор

6 мая 2021 года, 18:30

Вести параллельно максимальное количество работ на строительстве новый школы в Великих Луках поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Такую задачу он поставил на встрече с главой города Николаем Козловским, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Школа на 800 мест строится на улице Заслонова в рамках нацпроекта. Николай Козловский отметил, что на объекте есть отставание от графика, которое вызвано, в том числе и неблагоприятными погодными условиями. Глава города пояснил, что погода не позволяет закончить кирпичную кладку на блоке «Б». Сейчас рабочие занимаются отделкой бассейна, большой объем работ уже проведен на прилегающей территории.

«Такими темпами мы с трудом укладываемся до конца года. Это недопустимо», — заявил глава региона и поручил нарастить темпы работ.

Николай Козловский сказал, что находится в постоянном контакте с подрядчиком и при установлении хорошей погоды отставание от графика будет ликвидировано. Сейчас на объекте трудятся около 120 человек.

Также глава Великих Лук проинформировал губернатора о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» будут благоустроены пять объектов, на некоторых из них работы уже идут с опережением графика.  

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