3,6 тыс. жителей Великих Лук завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
3,6 тыс. жителей Великих Лук завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Николай Козловский отметил, что эпидемиологическая обстановка в Великих Луках устойчивая, тенденции к значительному росту заразившихся нет, но не наблюдается и уменьшения новых случаев коронавируса.
Глава города проинформировал, что пункты вакцинации открыты во всех поликлинических организациях Великих Лук, особой популярностью пользуется прививочный кабинет в торговом центре «Апельсин». Также работает выездная бригада. «Организации формируют список, на следующий день к ним прибывают медики и вакцинируют желающих», — пояснил Николай Козловский.
Михаил Ведерников поручил уделить особое внимание обеспечению стабильной работы выездных бригад и пунктов вакцинации. Он подчеркнул, что вакцины в регионе достаточно и в ближайшие дни ожидаются новые поставки. «Великие Луки — город рабочий, много больших предприятий. Мы не раз говорили, что надо делать все, чтобы людей застраховать, уберечь, предотвратить вспышки заболеваемости. Это важно для экономики города, прилегающего района, области, а также в целом для эпидемиологической ситуации в регионе», — подчеркнул губернатор.
Также он обратил внимание на необходимость удержать стабильную эпидемиологическую обстановку по итогам майских праздников. Николай Козловский пообещал, что информирование граждан и темпы вакцинации будут усилены.