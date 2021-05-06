3,6 тыс. жителей Великих Лук завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Николай Козловский отметил, что эпидемиологическая обстановка в Великих Луках устойчивая, тенденции к значительному росту заразившихся нет, но не наблюдается и уменьшения новых случаев коронавируса.

Глава города проинформировал, что пункты вакцинации открыты во всех поликлинических организациях Великих Лук, особой популярностью пользуется прививочный кабинет в торговом центре «Апельсин». Также работает выездная бригада. «Организации формируют список, на следующий день к ним прибывают медики и вакцинируют желающих», — пояснил Николай Козловский.