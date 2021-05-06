Опубликована программа празднования Дня Победы в Пскове

Подготовлена программа празднования Дня Победы 9 мая в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Начнётся праздничный в 10:00 с парада войск Псковского гарнизона. Он пройдёт в этом году на площади Победы и улице Кузнецкой.

В Городском культурном центре в 12:00 состоится праздничный концерт «С Днём Победы!», в 14:00 - театрально-музыкальная композиция студентов ПсковГУ «После рассвета…», в 14:30 — спектакль молодёжного театра «Ах, театр» «У войны не женское лицо», в 17:00 — концерт «Победе славной посвящается!».

В Доме офицеров в 12:00 представят литературно-хореографический спектакль «Берёзы памяти моей», в 17:00 - концертную программу с участием ансамбля 76- дивизии «Голубые молнии» «Победа в сердце моём».

Вход на все праздничные мероприятия будет организован по пригласительным билетам, при этом количество мест ограничено.