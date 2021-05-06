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Общество

В администрации Псковской области сменился начальник управления госслужбы

6 мая 2021 года, 17:52

В администрации Псковской области сменился начальник управления госслужбы и кадров, сообщает Телеграм-канал «Новый правдоруб».

В администрации Псковской области сменился начальник управления госслужбы
Михаил Ведерников и Александр Палладин
Фото пресс-службы администрации Псковской области

По данным канала, пост руководителя покинул Александр Палладин. Он вышел на пенсию.

При этом начальником управления по кадрам в составе аппарата администрации региона стал Александр Кабанов.

1 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Александра Палладина с 65-летием и наградил его Почетной грамотой губернатора области за большой личный вклад в развитие государственной гражданской службы региона.   

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