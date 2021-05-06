Начался ремонт дороги к Пушкинским Горам

В Пушкиногорском районе начался ремонт дороги, которая является альтернативным путём в посёлок Пушкинские горы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из областного бюджета на эти цели выделены 66 млн рублей.

Подрядная организация - ООО «Автомобильные дороги Пскова». Её сотрудники уже срезали изношенное покрытие проезжей части, устранили провисы дорожного полотна путем укладки нижнего слоя асфальтобетона картами. Сейчас идёт восстановление виражей и укрепленной части обочин.

Будут отремонтированы пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки, восстановлен водоотвод с проезжей части, нанесена разметка термопластиком и краской.

Как только позволит погода, подрядчик уложит выравнивающий и верхний слой асфальта. Местами появится геосетка.

На обочинах рабочим предстоит устранить просадки и укрепить их песчано-гравийно-щебеночной смесью. Прибровочная часть будет засеяна травой.

Также подрядная организация выполнит обрезку и прореживание крон деревьев, дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу, корчевку пней и корней.

В порядок приведут 4,3 километра дороги. Работы должны быть завершены к 21 июля.