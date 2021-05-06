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Спорт

Четыре спортивные организации в Псковской области реорганизуют в две

6 мая 2021 года, 16:42

В Псковской области четыре спортивные организации будут реорганизованы в две. Об этом сообщила и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 6 мая.

Речь идёт о Центре спортивной подготовки, Дирекции спортивных сооружений, Центре по развитию лыжных гонок и биатлона в Островском районе и школе «Мишутка» в Пушкинских Горах. После того, как пройдёт реорганизация, останется работать Центр спортивной подготовки, а также появится спортивная школа на базе Ледового дворца в Пскове, которая в перспективе должна стать школой олимпийского резерва.

Документы на получение олимпийского статуса планируется направить в сентябре.

Елена Чернышова заверила, что при реорганизации не будет сокращения секций и тренеров. «Мы просто поработаем с административным персоналом и приведем наши структуру в соответствие с приказами Минспорта», - сказала она.

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