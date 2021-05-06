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Общество

В Псковской области стартует отбор проектов в рамках конкурса «Регион добрых дел»

6 мая 2021 года, 16:04

В Псковской области с 10 мая стартует отбор проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Постановление об этом подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Основные конкурсные направления - школьное или студенческое добровольчество (волонтерство), добровольчество трудоспособного населения и «серебряное» волонтерство.

Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Заявки принимаются до 18 мая включительно на адрес электронной почты ad.tikhonova@pskov.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Пскове 29-91-47 у заместителя начальника отела молодежной политики Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Александры Тихоновой. Также информация о конкурсе содержится в положении.

Итоги отбора будут подведены в конце мая, после чего сформируют заявку от Псковской области на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Организатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи, регионального этапа - Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

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