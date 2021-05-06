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Общество / Важная дата

Более семи тысяч псковских ветеранов получат поздравления от президента

6 мая 2021 года, 15:50

Более семи тысяч ветеранов Псковской области получат к Дню Победы поздравления от президента РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Открытки от главы государства передадут 256 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Также поздравления получит 3 тыс. 831 бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны, 2 тыс. 834 труженика тыла, 222 ветерана, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 23 инвалида с детства и

7 человек, привлекавшихся Осоавиахимом и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.

Открытки доставит жителям Псковской области Почта России. В пресс-службе отметили, что все поздравления будут вручены лично в руки, поскольку они относятся к категории правительственных.

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