С 5 мая на водоёмах Псковской области запретили использовать сети

С 5 мая на водоёмах Псковской области запретили использовать и устанавливать сети. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на и. о. начальника регионального отдела рыбоохраны Владислава Колесникова.

Рыбохрана готовиться провести в ближайшие дни акцию «Псковские реки и озёра без сетей». В её рамках будет вестись работа по очистке рек и озёр от брошенных сетей. В мероприятии будут участвовать сотрудники рыбоохраны, полиции, промысловики. Предлагают присоединиться к мероприятию и рыболовам-любителям, которых ждут со своими лодками и лодочными моторами, укомплектованными спасательными средствами.

Владислав Колесников напомнил, что вылов щуки в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах запрещён до 15 мая, в остальных водоёмах — до 10 мая. Ловить судака и леща в Псковском, Тёплом и Чудском озёрах нельзя до 15 июня. В остальных реках и озёрах вылов судака закрыт до 5 июня, раков — до 15 июля.

Для усиления контроля на сохранностью водных биологических ресурсов в период нереста рыб в Псковскую область прибыли 11 государственных инспекторов рыбохраны из других регионов Западного водно-хозяйственного бассейна - Карелии, Коми, Ленинградской и Новгородской областей. Они пробудут в регионе до 15 июня.

«В последние три года практика усиления рыбоохраны за счет прикомандирования инспекторов из других регионов становится нормой. В свою очередь и сотрудники псковской рыбоохраны по несколько месяцев в году оказывают помощь коллегам и не только в соседних регионах, но, например, как в прошлом году, даже на Чукотке», - пояснил Владислав Колесников.