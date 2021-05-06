Каким будет электронный паспорт рассказал Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью «АиФ» рассказал, каким будет электронный паспорт, запуск которых запланирован на декабрь.

«Электронный паспорт — это пластиковая карта формата обычной банковской карточки. На ней будут фотография владельца, его ФИО и дата рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации», - отметил Дмитрий Чернышенко.

При этом будет возможность установить на смартфон специальное приложение - мобильный идентификатор гражданина. Это приложение нужно будет активировать в биометрической кабине в Многофункциональном центре, после чего оно будет выполнять все функции паспорта. «Вы сами сможете управлять доступом к данным в зависимости от ситуации — при получении посылки в почтовом отделении, при покупке авиа- и ж/д билетов и так далее», - пояснил Дмитрий Чернышенко.

Он заверил, что электронные услуги и документы не отменяют бумажных. «Возможность лично посещать государственные учреждения, получать в них услуги и бумажные документы никуда не исчезла», - заявил заместитель главы правительства и добавил, что получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде является правом, а не обязанностью человека.