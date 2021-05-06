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Общество

Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» неделю провели в Псковской области

6 мая 2021 года, 13:26

Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» неделю провели в Псковской области и занимались сбором материалов о регионе. Об этом сообщил

руководитель экспедиции Константин Мержоев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 6 мая. «Нас все прекрасно встречают, псковские пограничники в том числе, потому что зачастую наш маршрут проходит довольно близко к границе», - отметил он.

Константин Мержоев рассказал, что целей у экспедиции несколько: научная и патриотическая, а девиз - «Откроем Россию заново вместе!».

В экспедиции участвуют девять человек, передвигаются они на велосипедах и проезжают в сутки в среднем 100 километров. Экспедиция длиться уже 64 дня. Участники посетили Краснодарский край, Крым, Белгородскую, Ростовскую, Курскую, Брянскую, Смоленскую и Псковскую области. Далее они отправятся в Республику Карелия. Завершится маршрут 31 декабря в Сочи.

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