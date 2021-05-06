Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

49 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 5 мая

6 мая 2021 года, 09:34

 За минувшие сутки, 5 мая, в Псковской области выявили 49 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице  Instagram.

В Пскове добавились 26 случаев (всего 13 тыс. 245), в Великих Луках — шесть (всего 6 тыс. 205). По четыре человека заболели в Псковском районе (всего 3 тыс. 37) и Плюсском (всего 574), два – в Пушкиногорском районе (всего 342). По одному заражённому выявили в Островском (всего 1 тыс. 852), Невельском (всего 1 тыс. 426), Порховском (всего 1 тыс. 146), Великолукском (всего 823), Палкинском (всего 403), Пыталовском (всего 329) районах.

Также коронавирус подтвердился у одного из гостей региона. Всего с 30 декабря 2020 года выявлены 45 заболевших среди приезжих.

Всего в Псковской области коронавирусом заболели 36 тыс. 634 человек. Победить болезнь смогли 28 тыс. 282, в том числе 201 человек выздоровел за последние сутки. Умерли 356 заражённых.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Часовню-купель устанавливают на озере в Изборске
Очаг коронавируса в Псковской городской больнице ликвидирован
В Пскове прошла репетиция парада Победы
В возведении монумента Александру Невскому в Самолве задействуют военные и студенческие отряды
Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение»
Избраны члены Общественной палаты Псковской области от общественных объединений
Памятный знак открыли в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»
В Пскове состоялось открытие международного похода
39 нетрезвых водителей задержали за неделею в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания
Почему болит живот?

Общество / Здоровье
30 апреля 13:30

Почему болит живот?

Что делать, если при подъеме тяжестей появляются тошнота и боли