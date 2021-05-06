49 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 5 мая

За минувшие сутки, 5 мая, в Псковской области выявили 49 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице Instagram.

В Пскове добавились 26 случаев (всего 13 тыс. 245), в Великих Луках — шесть (всего 6 тыс. 205). По четыре человека заболели в Псковском районе (всего 3 тыс. 37) и Плюсском (всего 574), два – в Пушкиногорском районе (всего 342). По одному заражённому выявили в Островском (всего 1 тыс. 852), Невельском (всего 1 тыс. 426), Порховском (всего 1 тыс. 146), Великолукском (всего 823), Палкинском (всего 403), Пыталовском (всего 329) районах.

Также коронавирус подтвердился у одного из гостей региона. Всего с 30 декабря 2020 года выявлены 45 заболевших среди приезжих.

Всего в Псковской области коронавирусом заболели 36 тыс. 634 человек. Победить болезнь смогли 28 тыс. 282, в том числе 201 человек выздоровел за последние сутки. Умерли 356 заражённых.