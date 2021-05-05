В Пскове прошла репетиция парада Победы

В репетиции приняли участие военнослужащие псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы. Специально для них с 19:00 до 24:00 была перекрыта часть улиц Пскова.

7 мая движение также будет ограничено.

В этом году из-за капитального ремонта Октябрьского проспекта в Пскове парад Победы планируется провести на улице Кузнецкой, у Могилы Неизвестного Солдата и на площади Победы. Памятное мероприятие состоится с минимальным количеством зрителей и ветеранов.