Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове прошла репетиция парада Победы

5 мая 2021 года, 23:56

5 мая в Пскове прошла репетиция парада Победы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове прошла репетиция парада Победы

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

В репетиции приняли участие военнослужащие псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы. Специально для них с 19:00 до 24:00 была перекрыта часть улиц  Пскова.

7 мая движение также будет ограничено.

В этом году из-за капитального ремонта Октябрьского проспекта в Пскове парад Победы планируется провести на улице Кузнецкой, у Могилы Неизвестного Солдата и на площади Победы. Памятное мероприятие состоится с минимальным количеством зрителей и ветеранов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В возведении монумента Александру Невскому в Самолве задействуют военные и студенческие отряды
Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение»
Избраны члены Общественной палаты Псковской области от общественных объединений
Памятный знак открыли в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»
В Пскове состоялось открытие международного похода
39 нетрезвых водителей задержали за неделею в Псковской области
Еще 197 человек излечились от коронавируса в Псковской области
Псковичей призывают участвовать в акции «Бессмертный полк онлайн»
В Псков прибыли участники международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!»

Комментарии

Авторизация
No comments
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания
Почему болит живот?

Общество / Здоровье
30 апреля 13:30

Почему болит живот?

Что делать, если при подъеме тяжестей появляются тошнота и боли