5 мая в Пскове прошла репетиция парада Победы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
5 мая в Пскове прошла репетиция парада Победы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
В репетиции приняли участие военнослужащие псковского гарнизона, пограничники, кадеты и юнармейцы. Специально для них с 19:00 до 24:00 была перекрыта часть улиц Пскова.
7 мая движение также будет ограничено.
В этом году из-за капитального ремонта Октябрьского проспекта в Пскове парад Победы планируется провести на улице Кузнецкой, у Могилы Неизвестного Солдата и на площади Победы. Памятное мероприятие состоится с минимальным количеством зрителей и ветеранов.