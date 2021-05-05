Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В возведении монумента Александру Невскому в Самолве задействуют военные и студенческие отряды

5 мая 2021 года, 23:23

В возведении монумента Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района  будут задействованы военные и студенческие строительные отряды. Об этом стало известно в ходе совещания, которое состоялось 5 мая под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и вице-губернатора Василия Осипова.

В возведении монумента Александру Невскому в Самолве задействуют военные и студенческие отряды

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, силами Минобороны России и студенческих строительных отрядов планируется провести благоустройство территории, а также установить памятный камень. Работы начнутся в ближайшее время.

На земельном участке, выбранном под размещение монумента, уже прошли предварительные инженерные изыскания. Памятник планируется установить на предполагаемом месте битвы князя Александра Невского с крестоносцами Ливонского ордена.

В обсуждении вопросов приняли участие представители Минобороны России, Управления Президента РФ. На совещании также присутствовали руководство органов исполнительной власти региона, Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, ресурсоснабжающих организаций и представители волонтерских движений, в том числе Российских студенческих отрядов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове прошла репетиция парада Победы
Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение»
Избраны члены Общественной палаты Псковской области от общественных объединений
Памятный знак открыли в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»
В Пскове состоялось открытие международного похода
39 нетрезвых водителей задержали за неделею в Псковской области
Еще 197 человек излечились от коронавируса в Псковской области
Псковичей призывают участвовать в акции «Бессмертный полк онлайн»
В Псков прибыли участники международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!»

Комментарии

Авторизация
No comments
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания
Почему болит живот?

Общество / Здоровье
30 апреля 13:30

Почему болит живот?

Что делать, если при подъеме тяжестей появляются тошнота и боли