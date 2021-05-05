В возведении монумента Александру Невскому в Самолве задействуют военные и студенческие отряды

В возведении монумента Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района будут задействованы военные и студенческие строительные отряды. Об этом стало известно в ходе совещания, которое состоялось 5 мая под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой и вице-губернатора Василия Осипова.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, силами Минобороны России и студенческих строительных отрядов планируется провести благоустройство территории, а также установить памятный камень. Работы начнутся в ближайшее время.

На земельном участке, выбранном под размещение монумента, уже прошли предварительные инженерные изыскания. Памятник планируется установить на предполагаемом месте битвы князя Александра Невского с крестоносцами Ливонского ордена.

В обсуждении вопросов приняли участие представители Минобороны России, Управления Президента РФ. На совещании также присутствовали руководство органов исполнительной власти региона, Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области, ресурсоснабжающих организаций и представители волонтерских движений, в том числе Российских студенческих отрядов.