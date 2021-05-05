Избраны члены Общественной палаты Псковской области от общественных объединений

В состав Общественной палаты Псковской области избраны 10 членов от местных общественных объединений, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

По результатам тайного голосования в состав Общественной палаты вошли Виктор Андреев из псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Лилия Быстрова из печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето», Алексей Иванов из великолукской городской общественной организации «Великолукская олимпийская академия», Алена Козлова из первичной профсоюзной организации студентов Псковского государственного университета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Татьяна Крипайтис из местного отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Палкинского района, Дмитрий Лобарев из пыталовской районной общественной детской организации «Рубеж», Наталья Мандзибура из псковской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Алеся Михачева из невельской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, Сергей Станкевич из псковской городской молодёжной общественной организации «Спортивный клуб Сверхлегкой Авиации «Небо», а также Кристина Тимофеева из псковской городской молодежной общественной организации «Альтер Эго».

Ранее в состав Общественной палаты Псковской области на 2021 — 2024 годы вошли 24 члена: 12 были утверждены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и 12 - избраны Псковским областным Собранием депутатов.

В настоящее время, согласно положениям пункта 9 статьи 5 Закона Псковской области «Об Общественной палате Псковской области», Общественная палата Псковской области пятого состава правомочна приступить к работе.