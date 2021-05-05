Памятный знак открыли в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»

На высоте 173,1 метра в Себежском районе открыли мемориальный памятный знак, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Призыв».

Памятник был установлен в рамках «Вахты памяти – 2021». Средства на его установку выделила частная компания из Карелии.

«Вахту памяти – 2021», организованную поисковым объединением «След «Пантеры», карельская компания также поддержала. Около 400 поисковиков из разных регионов страны ищут и поднимают останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны в Себежском районе.