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Общество

Памятный знак открыли в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»

5 мая 2021 года, 15:43

На высоте 173,1 метра в Себежском районе открыли мемориальный памятный знак, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на газету «Призыв».

Памятный знак открыли в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»

Фото газеты «Призыв»

Памятник был установлен в рамках «Вахты памяти – 2021». Средства на его установку выделила частная компания из Карелии.

«Вахту памяти – 2021», организованную поисковым объединением «След «Пантеры», карельская компания также поддержала. Около 400 поисковиков из разных регионов страны ищут и поднимают останки бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны в Себежском районе.

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