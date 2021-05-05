В Пскове состоялось открытие международного похода

Открытие международного похода, посвящённого сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, состоялось в Пскове 5 мая. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В церемонии, которая прошла в спортивно-развлекательном комплексе «Раздолье», приняли участие губернатор Михаил Ведерников и начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

«Я рад приветствовать всех на благословенной Псковской земле. Погода нас теплом не балует, но я уверен, что это будет дополнительным поводом для теплого общения и настоящей, хорошей дружбы», - сказал глава региона в ходе открытия и добавил, что это мероприятие может стать ежегодным.

Международный туристический поход организован для детей из Белоруссии, Псковской и Пермской областей, которые находятся на учётах в органах профилактики нарушений. Он будет проходить с 5 по 7 мая на турбазе «Озерявки» Себежского района.

В программе похода запланированы квесты, военно-прикладная эстафета, посещение верёвочного парка, проведение спортивных мероприятий, а также просмотр военно-патриотических фильмов.