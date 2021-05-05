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Общество / Здоровье

Еще 197 человек излечились от коронавируса в Псковской области

5 мая 2021 года, 12:14

Еще 197 человек излечились от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Общее число выздоровевших достигло 28 тыс. 81.

Еще 197 человек излечились от коронавируса в Псковской области

За минувшие сутки, 4 мая, COVID-19 выявили у 35 человек. В частности, десять инфицированных добавилось в Пскове (всего 13 тыс. 219) и восемь – в Великих Луках (всего 6 тыс. 199). По четыре ковидбольных зафиксировали в Опочецком (всего 909) и Себежском (всего 591) районах, по два – в Великолукском (всего 822) и Новосокольническом (всего 972), по одному – в Островском (всего 1 тыс. 851) и Порховском (всего 1 тыс. 145). В Псковском районе (всего 3 тыс. 33) диагностировали три случая коронавируса.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 36 тыс. 585 жителей Псковской области. Умерло – 356 человек. 

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