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Общество

Псковичей призывают участвовать в акции «Бессмертный полк онлайн»

5 мая 2021 года, 11:11

Регистрация на участие в шествии «Бессмертного полка» продолжается, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Псковичей призывают участвовать в акции «Бессмертный полк онлайн»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Подать заявку на участие в проекте можно в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» до 7 мая. Авторы одобренных заявок получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии.

Все пользователи по окончании мероприятия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их родственника - участника Великой Отечественной войны.

В Псковской области на онлайн-шествие уже зарегистрировались 3 тыс. 303 человека. В частности, 572 псковича это сделали через сайт акции, 2 тыс. 398 – во «Вконтакте» и 333 – в «Одноклассниках».

Виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и еще в ста странах.

Впервые общероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в дистанционном формате в 2020 году. Трансляция шествия шла 20 дней на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях. Ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. 

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