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Общество

В Псков прибыли участники международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!»

5 мая 2021 года, 10:38

5 мая участники VII международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!» прибыли в Псков, сообщает Псковское агентство информации.

В Псков прибыли участники международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!»

Фото Псковского агентства информации
В Псков прибыли участники международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!»

Фото Псковского агентства информации

Мотоциклисты приняли участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата у Вечного огня. Вместе с представителями администрации Псковской области и жителями города они почтили память павших во время Великой Отечественной войны воинов, возложили цветы к мемориалу, зажгли свечи памяти и провели минуту молчания. 

В Псков прибыли участники международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!»

Фото Псковского агентства информации

Мероприятие, приуроченное к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, организовано отделением «Дороги Победы» всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Участники мотомарша уже посетили деревню Красуха в Порховском районе, а после Пскова они отправятся в Великие Луки.

Международный мотомарш проходит в три этапа: «Россия», «Россия -Юг» и «Европа». Российский этап стартовал 2 мая в Санкт-Петербурге. По пути следования мотоциклисты будут посещать памятники и музеи Великой Отечественной войны, проводить субботники в местах захоронений и высаживать деревья в рамках акции «Русский Лес».

Торжественный финиш состоится 9 мая у стен Московского Кремля.

Проект осуществляется при поддержке МИД РФ, Российского военно-исторического общества, Музея Победы, Фонда поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги Победы».

Во время поведения мероприятий мотомаршра соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы по COVID-19.

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