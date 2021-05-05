В Печорах пройдет проект «Псковская архитектурная школа» для российских студентов

С 17 по 22 мая в Печорах состоится научно-образовательный проект «Псковская архитектурная школа» для студентов архитекторов, реставраторов и молодых специалистов до 30 лет. Об этом сообщает Комитет по охране ОКН Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Проект, призванный повысить уровень образования будущих реставраторов, пройдет на объектах культурного наследия федерального значения церковь Николы Вратаря и на Михайловском соборе. Здесь соберутся специалисты из 7 регионов России.

«Специалисты в сфере сохранения культурного наследия поделятся инструментами, применяемыми во время практической работы архитектора на объекте — порядком проведения натурных исследований, проверкой фиксации зондажей, разработкой проектных предложений по реставрации и приспособлению и многими другими видами работы», - говорится в сообщении.

По итогам мероприятия молодые специалисты представят проектные предложения по реставрации и приспособлению объектов. Закрытие проекта запланировано на 21 мая.

Программа организована Союзом реставраторов России совместно с Комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковской Епархией, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и ООО «ДАВ-Руссланд» (бренд Caparol).