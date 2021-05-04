Финансовую помощь получат системообразующие предприятия Псковской области

Финансовую поддержку получат предприятия Псковской области, которые относятся в категории системообразующих. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В стране в целом насчитывается около 1 тыс. 400 системообразующих предприятий, в Псковской области их три: ООО «Элементум», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО». Распоряжением главы правительства на помощь предприятиям страны выделены 3,9 млрд рублей.

Благодаря этому будет продолжено субсидирование процентной ставки по полученным в прошлом году займам. Субсидирование предоставляется на год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря текущего года. При этом льготная ставка по кредиту — около 2,6% годовых.

Деньги предприятия могут направить на покупку сырья, материалов и комплектующих, заработную плату, аренду помещений и оборудования.

Данная мера поддержки действует с 2020 года и позволила поддержать более 920 тыс. рабочих мест. Введена она по решению президента России Владимира Путина.