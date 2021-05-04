На фестиваль бикини в Хибинах случайно попал псковский фотограф

На фестиваль «Хибины-бикини» случайно попал фотокорреспондент Псковского агентства информации Арсений Тимашов во время майского путешествия на север.

«Мимо меня на огромной скорости пронёсся на лыжах мужчина (внимание) в одних только плавках. Дальше - больше. Ещё ближе к подъёмнику обнаружилось, что таких легко одетых людей сегодня тут несколько десятков. Он отправился в майские праздники на север и случайно попал на фестиваль», - поделился впечатлениями пскович.

Сам он предпочёл остаться зрителем, а затем отправился осваивать сноуборд.

Дальше псковский фотограф намерен посетить Мурманск и Териберку, побывать в месте, где снимали фильм «Левиафан», посмотреть на кладбище кораблей и волны Баренцева моря.