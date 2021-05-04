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Общество / Коммуналка

В псковском Фонде капремонта рассказали, как будут начислять пени неплательщикам

4 мая 2021 года, 17:14

Региональный оператор — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области рассказал, как будут насчитываться пени за просроченные взносы. Методика расчёта прописана в пункте 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса России. За основу берётся одна трехсотая ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты, пишет газета «АиФ-Псков».

Как пояснил и. о. генерального директора регоператора Сергей Шарлаев, одна трехсотая ставки рефинансирования равна 0,002, это число нужно умножить на размер задолженности, которая возникла с 1 января этого года. «Допустим, размер задолженности равен 1000 рублей, тогда размер начисленных пеней за один день просрочки составит 20 копеек», - отметил он.

Пени жителям Псковской области Фонд капремонта начнёт начислять с мая. То есть первые квитанции со штрафами придут в текущем месяце. При этом пени будут начислять только за просроченные платежи в этом году, то есть, за три месяца — с января по март включительно.

На сегодняшний день долг псковичей перед Фондом капремонта составляет почти 600 млн рублей.

Подробнее о том, кто как и кому будут начисляться пени, как получить рассрочку на оплату долга читайте здесь >>> 

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