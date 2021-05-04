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Общество

Более 14,5 тыс. жителей Псковской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

4 мая 2021 года, 14:30

Более 14,5 тыс. жителей Псковской области приняли участие в голосовании по объектам благоустройства в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Более 14,5 тыс. жителей Псковской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Наиболее активно участвуют в голосовании жители Великих Лук, где уже поданы более 2,7 тыс. голосов. В лидерах также находятся Псков (порядка 1,8 тыс. голосов), Невельский (около 1,7 тыс. человек) и Псковский районы.

В Псковской области в голосовании участвуют 96 объектов и дизайн-проектов. Реализованы будут в следующем году те, которые наберут большинство голосов.

Сделать выбор можно на платформе 60.gorodsreda.ru и портале «Госуслуг». Чтобы проголосовать на сайте  60.gorodsreda.ru, нудно зарегистрироваться через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона.

Голосование продлится до 30 мая.

Для оказания информационной и технической помощи  в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

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