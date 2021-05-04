Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Летнюю эстраду в псковском парке «Россия — моя история» предложил разместить митрополит Тихон

4 мая 2021 года, 12:36

Митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил разместить в парке «Россия — моя история» в Пскове летнюю эстраду и несколько молодёжных творческих клубов, при этом не сокращая основную экспозицию. Об этом он заявил на совещании по реализации проекта по созданию мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Летнюю эстраду в псковском парке «Россия — моя история» предложил разместить митрополит Тихон

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Сейчас в будущем парке завершён подготовительный этап работ, проведены планировка участка, монтаж основной части фундамента, заказаны металлоконструкции. Как отметил председатель регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов, в ближайшее время на объект выйдет подрядчик второго этапа, который займётся возведением основного здания музея. Он уже ведёт закупку строительных материалов и оборудования.

При этом Сергей Грахов подчеркнул, что для ускорения реализации проекта в течение нескольких дней работы первого и второго этапов будут идти параллельно. Он уточнил, что третий этап включает завершающие строительные и отделочные работы, благоустройство территорий.

Летнюю эстраду в псковском парке «Россия — моя история» предложил разместить митрополит Тихон

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Контролировать код работ будет Управление капитального строительства Псковской области.

Участники совещания также проанализировали варианты планировки выставочных и иных пространств на территории музея, обсудили вопросы мультимедийного наполнения музея и создания регионального контента для выставочных залов.

Также речь шла о юридическом оформлении парка. Планируется, что это будет АНО Псковский культурно-просветительский центр «Моя история». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что самостоятельность позволит организации привлекать дополнительные бюджетные средства как по линии Министерства культуры РФ, так и по линии Министерства просвещения России. «При принятии решения по организационно-правовой форме учреждения необходимо также предусмотреть возможность участия в будущем в профильных и президентских грантах. Это важный дополнительный источник финансирования новых проектов и поддержки текущей деятельности», — заметил Михаил Ведерников. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 14,5 тыс. жителей Псковской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства
Нож в спину воткнул мужчине житель Острова
Принять участие в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа» предлагают псковским школьникам
Ещё пять человек умерли от коронавируса в Псковской области
Пробег в память об узниках «Дулага-100» проведут в Порховском районе
Судей псковских областного и городского судов назначил президент
51 человек заболел коронавирусом и 194 выздоровели за сутки в Псковской области
Псковская делегация покорила жителей Санкт-Петербурга
Все объекты Псковского музея-заповедника работают на майских выходных

Комментарии

Авторизация
No comments
Соколиха-парк

Культура
27 апреля 15:46

Соколиха-парк

Концепция новой рекреационной зоны у монумента Александру Невскому под Псковом начинает обретать конкретные очертания
Планы на лето

Культура
19 апреля 19:30

Планы на лето

Елизавета Барышникова рассказала о главных событиях предстоящего лета
ЮНЕСКО: вид с воды

Культура
16 апреля 17:10

ЮНЕСКО: вид с воды

Объединяющий псковские памятники Всемирного наследия водный маршрут презентовали на площадке Медиацентра ПАИ