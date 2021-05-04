Летнюю эстраду в псковском парке «Россия — моя история» предложил разместить митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон предложил разместить в парке «Россия — моя история» в Пскове летнюю эстраду и несколько молодёжных творческих клубов, при этом не сокращая основную экспозицию. Об этом он заявил на совещании по реализации проекта по созданию мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Сейчас в будущем парке завершён подготовительный этап работ, проведены планировка участка, монтаж основной части фундамента, заказаны металлоконструкции. Как отметил председатель регионального Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов, в ближайшее время на объект выйдет подрядчик второго этапа, который займётся возведением основного здания музея. Он уже ведёт закупку строительных материалов и оборудования.

При этом Сергей Грахов подчеркнул, что для ускорения реализации проекта в течение нескольких дней работы первого и второго этапов будут идти параллельно. Он уточнил, что третий этап включает завершающие строительные и отделочные работы, благоустройство территорий.