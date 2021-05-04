Пробег в память об узниках «Дулага-100» проведут в Порховском районе

Легкоатлетический пробег, посвящённый 77-летию освобождения узников концлагеря «Дулаг-100», состоится 6 мая в Порховском районе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с проведением пробега будет временно прекращено движение на трассе Порхов — Дно: от мемориала «Дулаг-100» (км 2+620) до км 4+800. Для машин трассу закроют с 17:30 до 18:30.

В концлагере «Дулаг-100» погибли 85 тысяч советских военнопленных и мирных жителей. Немецкий концентрационный лагерь находился в двух километрах от Порхова и действовал с 1941 по 1944 год.