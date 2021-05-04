51 человек заболел коронавирусом и 194 выздоровели за сутки в Псковской области

За минувшие сутки, 3 мая, в Псковской области выявили 51 новый случай коронавируса, при этом выздоровели 194 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В частности, в Пскове добавились 28 заражённых (всего 13 тыс. 209), в Псковском районе — восемь (всего 3 тыс. 30), в Пыталовском — семь (всего 328), Порховском районе — четыре (всего 1 тыс. 144). По одному новому заболевшему выявили в Островском (всего 1 тыс. 850), Великолукском (всего 820), Печорском (всего 705) и Красногородском (всего 211) районах.

С начала пандемии в Псковской области заболели 36 тыс. 550 человек, вылечились - 27 тыс. 884, умерли - 348.

В регионе уже провели 353 тыс. 688 тестов на выявление заболевания, в том числе 576 за минувшие сутки.

«Напоминаю, что сейчас много факторов риска. Берегите себя и соблюдайте все противовирусные рекомендации», - отметил Михаил Ведерников.