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Культура

Все объекты Псковского музея-заповедника работают на майских выходных

3 мая 2021 года, 22:02

На майских выходных Псковский музей-заповедник работает в обычном режиме.

С 11.00 до 18.00 работают:

- Приказная палата Псковского кремля

- Власьевская башня (смотровая площадка) (выходной - 10 мая)

- Главное здание Псковского музея (экспозиции "Культура и искусство древнего Пскова" и "Псковский край в годы ВОВ") (ул. Некрасова, 7)

- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (выходные 5 и 11 мая)

- Фондохранилище (Дом Масона) (Комсомольский пер., 6)

- Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2) С 10.00 до 20.00 работает: - «Варлаамовский угол» (ул. Л. Поземского, 46) Только 3 мая! С 11.00 до 18.00

- Музей-квартира Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., д. 14/1, кв. 74)

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