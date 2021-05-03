В десятку самых популярных у туристов направлений вошел маршрут Санкт-Петерубург – Псков. Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, Псков вошел в число самых популярных мест отдыха на майские праздники.

В ТОП-10 попали также направления из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Переславль-Залесский, Скопин, Рязань и Киржач, а из Санкт-Петербурга - в Псков, Смоленск и Великий Новгород.

Отметим, что Псков не первых раз попадает в популярные места отдыха. Туристы сюда съезжаются со всей страны.