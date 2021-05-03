Псковичка перевела мошенникам 250 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 28 апреля.

Женщине1984 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он убедил ее, что ее средства со счетов пытаются списать. А чтобы их защитить посоветовал оформить банковский кредит, после чего перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина так и сделала: оформила кредит, а затем обналичила деньги и через банкомат перевела 250 тысяч рублей на указанные ей счета. Когда поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.