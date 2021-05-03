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Общество / Соцзащита

Выплаты на школьников родители получат в августе

3 мая 2021 года, 15:28

Президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован в понедельник, 3 мая, на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить <...> предоставление в августе 2021 г. единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, предусмотрев для школьников-инвалидов особый порядок осуществления такой выплаты», — говорится в документе.

Напомним, что 21 апреля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Тогда глава государства уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу.

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