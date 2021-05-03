Сотрудники псковского ОМОН помогли задержать мужчину в момент передачи им взятки

При содействии псковского ОМОН задержан подозреваемый в даче взятки. Об этом сообщили в Управлении Россгвардии по Псковской области.

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области оказали содействие полицейским в задержании гражданина, подозреваемого в передаче взятки.

Установлено, что предполагаемый злоумышленник передал взятку в размере 50 тысяч рублей действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий посреднику для решения вопроса со следователем органов внутренних дел о возвращении взяткодателю ранее изъятых пограничниками немаркированных табачных изделий в количестве почти 90 тысяч пачек, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу.

В момент передачи денег взяткодатель был задержан сотрудниками Росгвардии и полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.