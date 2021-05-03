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Общество

Из-за непогоды псковские энергетики ввели режим повышенной готовности

3 мая 2021 года, 09:12

Из-за неблагоприятных погодных условий - дождя и сильного порывистого ветра - псковские энергетики ввели режим повышенной готовности, сообщили в филиале компании «Россети Северо-Запад».

К оперативному восстановлению электроснабжения готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение социально значимых объектов готовы обеспечить 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

Специалисты сетевой компании напоминают, что запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф

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