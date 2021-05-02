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Общество

Псковичей призывают голосовать за 600-летний печорский дуб

2 мая 2021 года, 16:26

Псковичей призывают поддержать 600-летний печорский дуб в голосовании за главное дерево России, сообщает ГТРК «Псков».

Псковичей призывают голосовать за 600-летний печорский дуб

Фото ГТРК «Псков»

«Дерево Псково-Печерского монастыря - древний дуб - участвует в этой программе, так как является свидетелем множества уникальных событий. Является свидетелем образования монастыря в этом месте. И возрастные деревья - это особый вид живых носителей истории и свидетелей каких-то исторических событий», - отметил Древлехранитель Псковской епархии, монах Антоний (Воеводин).

Под этим дубом на Святой горке молились еще основатели Псково-Печерского монастыря. Сейчас ствол дерева скреплен металлическими обручами, а для ухода за ним дендрологи установили леса.

Голосование за главное дерево страны проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы». Программа является отборочным туром к конкурсу «Европейское дерево года». 

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