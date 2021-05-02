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Общество

Еще у 77 человек диагностировали COVID-19 в Псковской области

2 мая 2021 года, 12:31

За минувшие сутки, 1 мая, еще у 77 человек диагностировали COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Еще у 77 человек диагностировали COVID-19 в Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 158) выявили 29 ковидбольных, в Новоржевском районе (всего 377) – 14. В Великих Луках (всего 6 тыс. 184) заразились восемь человек, в Палкинском районе (всего 400) – четыре. По три инфицированных зафиксировали в Псковском (всего 3 тыс. 16), Невельском (всего 1 тыс. 424), Гдовском (всего 538) и Пыталовском (всего 319) районах. Два человека заболели в Великолукском районе (всего 817). По одному случаю коронавируса подтвердилось в Островском (всего 1 тыс. 848), Новосокольническом (всего 970), Опочецком (всего 904), Печорском (всего 704), Плюсском (всего 570), Бежаницком (всего 338) и Усвятском (всего 198) районах.

Общее число инфицированных СOVID-19 достигло 36 тыс. 430. Выздоровели от этого заболевания 27 тыс. 489 человек. В частности, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 218 пациентов. Умерли 346 человек. 

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Комментарии

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Бабулечка
14:35 02.05.2021

Никак не желает губернатор отдохнуть от проблем насущных, не расстаться со статистикой никак нельзя, даже в светлый праздник Пасхи.

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