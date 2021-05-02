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Общество / Здоровье

45,5 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

2 мая 2021 года, 11:52

45,5 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. 

Полностью завершили вакцинацию 32 тысячи человек.

45,5 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Записаться на вакцинацию можно по номеру единой диспетчерской службы, через портал «Госуслуг» и непосредственно в медучреждении.

В настоящее время в Псковской области открыты 38 прививочных пунктов. Вакцинироваться можно в любом поликлиническом отделении в каждом районе, в мобильных пунктах вакцинации на базе ФАПов, на дому, а также в торговых центрах Пскова.

Пункты вакцинации организованы уже в трех торговых центрах: в «Империале», «Акваполисе» и «Фьорд Плазе»

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Комментарии

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Бабулечка
14:38 02.05.2021

Из Правительства и обладминистрации много человек привились? Прививочку в неизвестность не спешат ставить.

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