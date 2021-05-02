45,5 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Записаться на вакцинацию можно по номеру единой диспетчерской службы, через портал «Госуслуг» и непосредственно в медучреждении.

В настоящее время в Псковской области открыты 38 прививочных пунктов. Вакцинироваться можно в любом поликлиническом отделении в каждом районе, в мобильных пунктах вакцинации на базе ФАПов, на дому, а также в торговых центрах Пскова.

Пункты вакцинации организованы уже в трех торговых центрах: в «Империале», «Акваполисе» и «Фьорд Плазе».